Bodzio W wprowadza nową jakość w Akademii Stali Mielec. Trzej zawodnicy z Centralnej Ligi Juniorów dostali już szanse w pierwszym zespole

Od początku grudnia 2017 roku Akademia PGE Stali Mielec podąża nową drogą, którą wytycza klubowa legenda, Bogusław Wyparło. - Akademia wymaga pewnej reorganizacji. Nie może być tak, że klub mający tak wspaniałe tradycje, w swoim składzie ma tylko jednego wychowanka. To musi się zmienić - mówił tuż po objęciu stanowiska.

Jak się okazało, słowa szybko postanowił przekłuć w czyny, a pierwszy zespół PGE Stali już korzysta z owoców pracy akademii kierowanej przez Bodzia W.

Zmienić niekorzystny trend

Wyparło jest jednym z ostatnich wychowanków mieleckiej Stali, któremu udało się wypłynąć na szerokie, ekstraklasowe wody. Rozegrał tam łącznie 359 spotkań, co plasuje go w czołówce tabeli wszechczasów. Swój ostatni mecz w ekstraklasie rozegrał ponad sześć lat temu w barwach ŁKS-u.

Do tej pory jest ostatnim mielczaninem, któremu udało się zagrać na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Po nim w ekstraklasie zaistniał jeszcze przez chwilę Michał Walski (Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów), ale on nie do końca wypełnia definicję wychowanka Stali, ponieważ pierwsze lata swojego piłkarskiego rozwoju spędził w Tarnobrzegu.

- Chcemy wrócić do chlubnych tradycji szkolenia, gdy akademia rok w rok dostarczała zawodników do pierwszego zespołu – zaznacza Wyparło i podkreśla, że po roku jego pracy, w pierwszym zespole PGE Stali znajduje swoje miejscu kilku młodych zawodników, podopiecznych akademii.

– Trener Skowronek na sparing z Koroną (w ostatni piątek – przyp. red.) powołał do kadry trzech zawodników z juniora młodszego. Ci chłopcy zaprezentowali się bardzo dobrze. W szybkiej analizie po tym meczu trener Skowronek stwierdził, że mają potencjał – dodaje.

Drużyna wystawowa

Akademia PGE Stali Mielec to na dzisiaj 200 młodych zawodników. – Mamy chętnych drugie tyle – podkreśla Bogusław Wyparło. Taka jest filozofia akademii, przyjmowani są tylko najlepsi, którzy wcześniej przeszli staranną selekcję.

Tak jest również w drużynie U-17, która występuje w Centralnej Lidze Juniorów. – Dla nas to bardzo ważna drużyna, wręcz wystawowa. Bardzo doceniamy te rozgrywki, rywalizacja jest naprawdę zacięta, a drużyny prezentują wysoki poziom. To z kolei powoduje, że zawodnicy cały czas się rozwijają, co było widać na przykładzie naszej drużyny.

-Udało nam się utrzymać w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów do lat 17, co było celem podstawowym. Wiosną chcemy powalczyć o coś więcej - dodaje.

To właśnie w tej drużynie grał Kacper Sadłocha (dwa gole w ostatnich dwóch meczach Fortuna 1 lidze) oraz Łukasz Seweryn i Adam Kramarz, którzy dostali szansę podczas sparingu z Koroną Kielce. - Wszyscy maja bardzo duży talent. Zrobimy wszystko, by dalej tak dobrze mogli się rozwijać - kończy Bogusław Wyparło.