"Bo taki nasz rozkaz". Podkarpacka policja ma swój hymn [TEKST]

Utwór powstał z okazji jubileuszu powołania Policji Państwowej. Jego autorką jest Monika Brewczak - doktor dyrygentury, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i nauczyciel Szkoły Muzycznej w Sanoku.

- Pomysł zrodził się - jak wspomina autorka - w rozmowie z komendantem wojewódzkim Henrykiem Moskwą. - Było to przed rokiem, podczas sympozjum poświęconemu rodzinie Ulmów z Markowej. Prowadzony przeze mnie chór wykonał specjalnie skomponowany na to wydarzenie utwór muzyczny. Doszliśmy wówczas do wniosku, że w związku z Jubileuszem stulecia można by stworzyć coś podobnego dla Policji. Zgodziliśmy się, że na taką okazję najlepszy byłby hymn.