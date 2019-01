Blues Perspective Band: Nie wykonujemy tradycyjnego bluesa. Jest to mieszanka bluesowych harmonii z rockowym zacięciem [WYWIAD]

Kinga Dereniowska: Jak zaczęła się Wasza historia. Jak powstał zespół?

Blues Perspective Band: Mija 5 lat jak powstał nasz zespół. W lipcu 2013 zagraliśmy w obecnym składzie nasz pierwszy koncert. Sławek (perkusja) z Marcinem (gitara, wokal) znają się od dzieciństwa. Chłopaki wychowali się na jednym podwórku, a grają razem już ponad 20 lat. Historia powstania zespołu Blues Perspective Band jest jednak zbiorem różnych przypadkowych zdarzeń. W 2012 roku, przy okazji zakupów w sklepie muzycznym, właściciel sklepu Darek, przywiózł Marcinowi jego zamówienie. To spotkanie zaowocowało nawiązaniem współpracy. Następnie Marcinowi udało się namówić na próby poznaną dziewczynę, grającą na gitarze akustycznej - Michalinę. Początkiem 2013 roku z tzw. ogłoszenia, przyłączył się do nas bluesowy harmonijkarz Andrzej.Ostatni do zespołu dołączył klawiszowiec Michał.

KD: Co Waszym zdaniem, wpłynęło na to, że gracie ze sobą tak długo? Jaki jest sekret dobrej współpracy?

BPB: Duże znaczenie ma w naszym przypadku: różnica temperamentów, charakterów, spostrzegania i patrzenia na życie. Najważniejsza jednak jest miłość do muzyki, chęć jej wspólnego tworzenia i czerpania z niej radości oraz przekazywania jej naszym słuchaczom.

Dlaczego gracie bluesa? Nie jest to komercyjny gatunek muzyczny, obecnie wręcz niszowy...

BPB: Wykonywany przez nas repertuar nie jest czystym, tradycyjnym bluesem. Jest to mieszanka bluesowych harmonii z rockowym zacięciem. Jest odzwierciedleniem naszych upodobań muzycznych. Tej muzyki, na jakiej się wychowaliśmy i jaką obecnie słuchamy.

KD: Jak repertuar muzyczny gracie? Po utwory jakich artystów sięgacie? Jak wyglądał proces tworzenia, nagrywania płyty?

BPB: Naszą muzykę opieramy przede wszystkim na własnych kompozycjach. Autorem muzyki i tekstów jest głównie Marcin. Tekstowo wspiera nas również poetka z Przemyśla Pani Bożena Spryńska. Muzycznie na bazie zaproponowanego przez Marcina tzw. riffu czy melodii. Układamy wspólnie pozostałe elementy interpretacji, brzmienia i aranżacji utworów. Bywa, że piosenka wydaje się być już w scementowanej formie, ale z czasem ulega korektom aranżacyjnym. Przykładem tego, była własnie praca w studio. Na naszą twórczość duży wpływ mają najwięksi bluesowi artyści m.in.: Eric Clapton, Joe Bonamasa, B.B. King, John Lee Hoocker, Steave Ray Voughan, Buddy Guy, Tadeusz Nalepa i inni. Również na naszej debiutanckiej płycie "Kiedy wrócą..." , w hołdzie mistrzowi znalazł się tzw cover "Marry Had a Little Lamb" autorstwa Buddy Gaya.