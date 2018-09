Niezależnie od tego czy jesteś początkującym biegaczem, czy też masz już za sobą udział w dużych maratonach, przyłącz się do Ligi Biegowej, która wraz z marką Jabra motywuje do treningów i pomaga w osiąganiu jeszcze lepszych wyników sportowych!

Bieganie to jeden z najlepszych sposobów na poprawę kondycji fizycznej i ogólnego samopoczucia. Wśród korzyści dla zdrowia należy wymienić obniżenie ciśnienia, wspomaganie krążenia, redukcję złego cholesterolu, ułatwianie zasypiania, poprawę wydolności płuc i całego organizmu, wzmocnienie układu immunologicznego, poprawę wyglądu skóry, a także nastroju! Nic więc dziwnego, że biegacze swoją energią i entuzjazmem zarażają otoczenie i motywują coraz większą liczbę osób do zmiany stylu życia.Jogging jest najprostszą i najbardziej naturalną formą ruchu. Aby jednak czerpać optymalne korzyści z biegania trzeba robić to regularnie starając się dostosowywać intensywność treningu do indywidualnych możliwości i stopnia zaawansowania. Dla osób początkujących ważne będzie przygotowanie. Nie zaleca się biegania bez poprzedzającej je rozgrzewki, gdyż łatwo wtedy o kontuzje. Prócz wygodnego stroju przydadzą się odpowiednie akcesoria, energetyczna muzyka w uszach, ale także spora dawka motywacji!. Bez względu na to, czy biegasz już od lat czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z bieganiem Liga Biegowa wraz z marką Jabra dostarczą Ci dodatkowych wrażeń, korzyści i zabawy związanej z rywalizacją i nie tylko!Ciężko wyobrazić sobie bieganie bez ulubionej muzyki. A okazuje się, że to tylko jedna z wielu funkcji, jakie mogą oferować słuchawki! Marka Jabra posiada w swoim portfolio wysokiej klasy zestawy słuchawkowe przeznaczone dla osób uprawiających sport. Prócz doskonałej jakości dźwięku, wybrane modele słuchawek, dostarczają takich danych jak przebyty dystans, czas, prędkość, liczba spalonych kalorii, informacji o tętnie, dzięki czemu pomagają kontrolować efektywność treningów biegowych oraz osiągać jeszcze lepsze wyniki. Użytkownicy mogą także korzystać ze wsparcia asystentów głosowych i cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem dla niczym nieograniczonych rozmów telefonicznych. A wszystko to po to, aby dawać z siebie jeszcze więcej!Dołączając do Ligi Biegowej uczestnik uzyskuje dostęp do kalendarza z biegami organizowanymi w Polsce, do bazy swoich wyników uzyskanych w zawodach biegowych, artykułów poradniczych i konkursów. Może także organizować ligi prywatne i zapraszać znajomych do rywalizacji na własnych zasadach. Co rok następuje podsumowanie wyników i nagradzanie najwytrwalszych LigoBiegaczy.W tym rozdaniu na wygranych czekają m.in. zestawy słuchawkowe ufundowane przez markęTylko do końca września możesz dołączyć do Ligi Biegowej zachowując punkty, które udało Ci się wybiegać na startach przez cały rok. Śledź uważnie profil Ligi Biegowej na Facebook’u, bo już wkrótce zostanie ogłoszony konkurs dla nowych użytkowników, w którym do wygrania będzieod marki Jabra.Liga Biegowa to całoroczne wydarzenie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.