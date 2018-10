Bezpłatne pakiety Microsoft Office dla uczniów i nauczycieli. Jak można skorzystać z programu?

To efekt porozumienia o współpracy, jaką wczoraj władze miasta podpisały z informatycznym gigantem. „Pakiet Innowacyjna Edukacja” polega na polepszeniu warunków nauczania dla uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie najnowszych rozwiązań informatycznych. Każdy będzie mógł uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów Microsoft Office na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach.

- Skorzysta na tym 30 tysięcy uczniów i 3600 nauczycieli. Rynkowa wartość pakietu Microsoft Office 365 przy zakupie indywidualnym dla takiej liczby licencji to 10 mln złotych. Dzięki współpracy z firmą Microsoft i objęciu programem wszystkich szkół, szacowane roczne koszty miasta to 350 tys. złotych – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Co zrobić, aby skorzystać z programu?

Aby przystąpić do programu i skorzystać z pakietu należy zarejestrować się na www.edu.erzeszow.pl.

