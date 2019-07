Bez czarny z Rzeszowa został Drzewem Roku 2019. Ma ponad 200 lat i rośnie przy ulicy Grodzisko 5

Bez czarny rośnie otoczony niższymi krzewami i drzewami na skwerze między blokami w samy sercu miasta, przy ul. Grodzisko 5 (boczna ul. Słowackiego). Ma postać drzewiastą, co jest niezwykle rzadko spotykaną formą tej rośliny. Pospolicie bez czarny występuje w formie krzewiastej. Drzewo prawdopodobnie jest pozostałością po byłych ogrodach zamku Lubomirskich.

Statuetka Drzewo Roku 2019 trafi do pani Haliny Sikory, która zgłosiła roślinę do konkursu, a także do włodarzy miasta Rzeszowa. Wręczenie nagród odbędzie się 10 października tego roku w Warszawie.