"Bądź rozsądny podczas wakacji". Kampania informacyjna służb granicznych i policji na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa [ZDJĘCIA]

- Kampania informacyjna skierowana do podróżnych wyjeżdżających za granicę, jest przedsięwzięciem potrzebnym, szczególnie w okresie wakacyjnym. Możliwość zasięgnięcia porady przedstawicieli służb mundurowych, którzy są ekspertami z różnych dziedzin, z pewnością pomoże w zaplanowaniu bezpiecznej podróży za granicę

Celem akcji "Bądź rozsądny podczas wakacji" na lotnisku Rzeszów-Jasionka było jak najszersze przekazanie informacji związanych z przygotowaniem się do bezpiecznej podróży za granicę. Wzięli w niej udział funkcjonariusze KAS Służby Celno-Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusze KAS zachęcali także do korzystania z mobilnych aplikacji tj. Mobilna Granica i Asystent Granica, dzięki którym można szybko i łatwo znaleźć wiele informacji potrzebnych w przygotowaniu się do zagranicznego wyjazdu oraz sprawdzić bieżącą sytuację na przejściach granicznych, pozwalającą na wybór optymalnej trasy podróży. Oprócz ulotek i materiałów informacyjnych funkcjonariusze prezentowali sprzęt wykorzystywany podczas kontroli oraz psy szkolone do wykrywania narkotyków, broni i materiałów wybuchowych.