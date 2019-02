Autobusy MPK Rzeszów pojadą do Hermanowej zamiast prywatnego przewoźnika

- Moja córka, która jeździ z Hermanowej do szkoły do Rzeszowa, powiedziała, że w autobusie jest informacja, iż Prywatna Komunikacja Samochodowa pana Kazimierza Szostka zawiesza kursy na trasie Hermanowa - Rzeszów - napisała do redakcji nasza Czytelniczka. - Jak ludzie będą jeździć do pracy, jeśli to prawda? - dodała.

Informacja się potwierdziła. Od 1 listopada prywatny przewoźnik, który miał umowę z gminą Tyczyn, już nie wozi pasażerów na linii 126 z Rzeszowa przez Tyczyn do Hermanowej. Zaskoczony tą decyzją burmistrz Tyczyna musiał postarać się o utworzenie linii zastępczej.

- Nie byłoby utrudnień, gdyby pan Szostek zawiadomił nas o tym wcześniej. Wypowiedział umowę na dofinansowanie, ale nie zgłosił do gminy, że likwiduje linię. Końcem października dowiedziałem się, że w autobusie pojawiło się ogłoszenie o wycofaniu kursów - relacjonuje Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna. - Miałem tydzień, by cokolwiek załatwić.

Zgłosił się do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

- Oczywiste, że zarząd nie może otworzyć nowej linii tak od ręki, tym bardziej że 1 listopada kursować musiały linie specjalne - zaznacza burmistrz.

Na razie udało się utworzyć komunikację zastępczą, która będzie kursować do 18 listopada. Autobus jeździ z Hermanowej do pętli przy MPGK w Rzeszowie. W godzinach pracy kursuje co godzinę. Nowy kurs MPK na tej trasie ruszy 19 listopada.

- Wszystko jest ustalone z dyrektor ZTM w Rzeszowie. W tym tygodniu będziemy ustalać rozkład jazdy w taki sposób, żeby dostosować go do potrzeb wszystkich pasażerów, a więc podobny do tego, który miał prywatny przewoźnik - podkreśla Skotnicki.

Jak się okazuje, to nie pierwszy raz nagłej likwidacji kursów przez Prywatną Komunikację Samochodową.

- Już w tamtym roku wycofał jedną linię, nie wiem, skąd taka decyzja. Szliśmy mu na rękę, dofinansowaliśmy, przez pewien okres był nawet zwolniony z opłat za przystanki - komentuje burmistrz Tyczyna.

Przyczyn rezygnacji nie znamy, ponieważ nie udało nam się skontaktować z prywatnym przewoźnikiem.

