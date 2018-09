(© Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie)

Jeśli interesują Was wojenne klimaty, koniecznie wybierzcie się w piątek do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Czekają Was tam ciekawe spotkania i darmowy audiobook.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na promocję audiobooka wydanego przez WiMBP w oparciu o książkę „Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny” Wincentego Dańca.



Co czeka nas w czasie spotkania?

prelekcja dra hab. prof. UR Kazimierza Maciąga pt. „Wincenty Daniec – rzeszowski adwokat, polityk, autor „Pamiętnika z przeżyć wielkiej wojny”,

fragmenty pamiętnika przeczyta aktor Jan Niemaszek.

Ile kosztuje wstęp na to wydarzenie?

Wstęp jest wolny. W trakcie spotkania, w ramach promocji, będzie można bezpłatnie otrzymać egzemplarz audiobooka.



O czym jest audiobook?

Audiobook zawiera fragmenty pamiętnika wybrane z dwóch jego części, które dotyczą wypadków mających miejsce w Rzeszowie i w regionie w latach 1914-1918. Audiobook „Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny” Wincentego Dańca wydany został przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Nagranie odbyło się w Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie w tym roku.



Wydarzenie odbędzie się 21 września 2018 r. (piątek), godz. 17.00, budynek główny WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13.



WIDEO: Pierwsza elektryczna taksówka w Rzeszowie



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.