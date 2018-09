26 września w Rzeszowie otwarto pierwszy salonu pralniczy na Podkarpaciu. Salon pralniczy to połączenie pierwszej pralni samoobsługowej Speed Queen oraz innowacyjnej pralni chemicznej.

- Pralnia Samoobsługowa Speed Queen to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy. W godzinę Twoje pranie będzie czyste, suche i pachnące - zapewnia Piotr Bochnak, właściciel Salonu pralniczego. - Aby skorzystać z naszych pralni wystarczy zabrać ze sobą swoje pranie oraz gotówkę bądź kartę płatniczą kub kartę stałego klienta. Na miejscu można zakupić profesjonalne detergenty lub skorzystać ze swoich środków piorących. Swoje rzeczy można zarówno wyprać jak i wysuszyć suszarkach o pojemności 15 kg.

- Nasze pralki są łatwe w obsłudze, co sprawia, że każdy może prać i suszyć swoje pranie - opowiada właściciel. - Sprzęt Speed Queen umożliwia pranie i suszenie dużych objętościowo materiałów w rekordowo krótkim czasie i po przystępnej cenie. Jednorazowo możesz uprać nawet 70 kg prania. To bardzo dużo w porównaniu z 5 kg w pralce domowej. W naszych pralniach klienci mogą uprać (w tym wysuszyć) swoje rzeczy w ciągu jednej godziny. W domu zajęłoby to min. 1,5 godziny (bez suszenia).

Jak wygląda pranie w pralni samoobsługowej?

- W naszej pralni pierzemy w wodzie, tzw. pranie na mokro. Proces ten, jest najbardziej przyjazny tkaninom, ale również człowiekowi i całemu środowisku. Dzięki naszej pralni zaoszczędzicie Państwo czas, ponieważ cały cykl prania i suszenia trwa średnio 1 godzinę. Jednocześnie możecie Państwo użyć 6 pralek o łącznej ładowności prawie 70 kg oraz 4 nowoczesne suszarki o ładowności 15kg. Nasze suszarki są innowacyjne, suszą delikatnie nie gniotąc i nie uszkadzając tkanin - opowiada właściciel. - Aby skutecznie wysuszyć pranie bez zagnieceń i bez kurczenia się należy suszarkę załadować maksymalnie do połowy (do oznaczenia na suszarce) i wybrać temperaturę suszenia podobną lub wyższą o 10 stopni niż temperatura prania.

Specjalna oferta dla stałych klientów

- Wybierając Kartę otrzymują Państwo wyjątkowy komfort obsługi naszego systemu płatności. Karta daje przede wszystkim oszczędność czasu (unikamy poszukiwania bankomatu czy rozmieniania pieniędzy), ale pozwala też wyprać więcej za mniej! Z Karty można skorzystać w naszych Pralniach Samoobsługowych - dopowiada Piotr Bochniak.

Co wypierzemy w pralni?

- Wypierz duże artykuły takie jak koce, pościel itp., które trudno wyprać w domowych pralkach. Pralki o dużej ładowności do 18 kg pozwolą Ci w wygodny sposób zrobić takie pranie mówi właściciel.

Speed Queen to nie tylko profesjonalny przemysłowy sprzęt, doskonała jakość detergentów, ale i przyjemny design, sterylne warunki, bezpłatne Wi-Fi oraz sympatyczna atmosfera.Po wejściu do pralni należy wybrać i załadować praniem wybraną wielkość pralki. Prania nie trzeba wcześniej ważyć, lecz wybrać bęben do którego zmieści się pranie oraz pozostawić przestrzeń w pralce, tak by pranie mogło się obrócić podczas prania. Następnie należy wybrać jeden z pięciu dostępnych programów. W systemie płatności należy opłacić wybraną maszynę, zgodnie z numerem umieszczonym na każdej z nich oraz zakupić środki piorące.Dla klientów Salon pralniczy przygotował również Kartę Stałego Klienta.W pralni można wyprać duże artykuły (koce, pościel itp.).WIDEO: Maria Ernst-Zdunek: Niektórzy nazywają pralki potworami skarpetkowymiŹródło: Dzień Dobry TVN