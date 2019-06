Aktorzy spektaklu „Lwów nie oddamy” z "Siemaszki" zwycięzcami Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej!

Madama Butterfly - największe wydarzenie operowe 2019 roku w Polsce

Niektórzy powiedzą, że to emocje. Inni – że to specyficzne połączenie teatru i muzyki. Jeszcze inni docenią jej plastyczną stronę. Część skupi się tylko na muzyce. Co sprawia, że sztuka operowa budzi namiętność na całym świecie?