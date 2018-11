Akcja One Day. Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem [patronat NaM]

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinny czas w roku – pełen bliskości i spotkań. Najbardziej czekają na nie najmłodsi, którzy z niecierpliwością wypatrują Świętego Mikołaja. Jednak są wśród nas też dzieci, które - mimo że także mają marzenia - nie zawsze spodziewają się prezentów pod choinką. Razem z wolontariuszami Fundacji One Day możesz to zmienić! Wystarczy przy okazji świątecznych zakupów sięgnąć po drobiazg, który jako swoje największe pragnienie w tabelę marzeń wpisał wychowanek jednej z placówek.

Wielka gala

To już 5. edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej One Day. – W 2017 roku podczas finału akcji rozdaliśmy dzieciom aż 850 prezentów. Mamy nadzieję, że także w tym roku będziemy mogli – dzięki otwartym sercom dobrych ludzi - spełnić dziecięce marzenia – mówi Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day, która ma pod opieką dzieci z 38 domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prezenty zostaną rozdane 11 grudnia 2018 podczas finału One Day w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej.

Pomagają przez cały rok

Marzenia w ramach projektu „Wsparcie na starcie” będą spełniane przez cały rok. W jego ramach Fundacja One Day zbiera środki na kursy zawodowe dla młodzieży z domów dziecka, której pomaga w usamodzielnianiu się.

Więcej informacji na stronie www.oneday.com.pl.

Zobacz też: