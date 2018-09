Niezła Sztuka Cafepub oraz TravelsArts.com zapraszają na wernisaż wystawy połączony z licytacją prac artystów z rożnych stron Polski i Europy. Dochód z aukcji trafi na rehabilitację małej Ani, która cierpi na stwardnienie rozsiane.

Prace jakich artystów będzie można wylicytować?

Jadwiga Maria Jarosiewicz,

Helena Płoszaj- Wodnicka,

Maria Piśko,

Narcyz Piórecki,

Ewa Wolak,

Henryk Lasko,

Grzegorz Kijanka,

Aleksandra Stępniak.

Kilka zdań o Ani

W trakcie imprezy, poza aukcją, będzie można także wspomóc akcję dowolnym dobrowolnym datkiem.Będzie on przeznaczony na leczenie i rehabilitację Ani.Miłośnicy sztuki będą mogli wzbogacić swoje kolekcje nie tylko o obrazy, ale również o ceramikę.Przyjmuje ze spokojem to, co przynosi życie. Nie pyta "dlaczego?" tylko "jak?" Otwarta, spontaniczna, na pewno trochę szalona. Gdy ponad 18 lat temu dowiedziała się, że ma stwardnienie rozsiane w pakiecie z przygodą, jaką jest życie, ustawiła swoje żagle naprzeciw temu wyzwaniu. Założyła Oddział Podkarpacki PTSR w Rzeszowie. Pisze bloga mającego wlać nadzieję w serca osobom, które również dotknął SM. Pasjonatka i aktywna propagatorka zdrowego stylu życia. Studentka dziennikarstwa; z wielkim entuzjazmem oddająca się wyszukiwaniu i recenzowaniu knajpek, z wysmakowanym i nietuzinkowym jedzeniem. Kocha ludzi i cały świat.