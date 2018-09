Konopie medyczne na polski rynek zamierza wprowadzić spółka SpectrumCannabis. Spółka chce połączyć działania sprzedażowe z szeroką kampanią edukacyjną, dedykowaną lekarzom i farmaceutom. Prowadzi rozmowy dotyczące budowy sieci dystrybucji. Rozpoczęła też prace zmierzające do budowy własnej sieci przedstawicieli, których zadaniem będzie informowanie środowiska medycznego o konopiach medycznych produkowanych przez spółkę.

SpectrumCannabis planuje wprowadzić na polski rynek konopie medyczne w trzech postaciach: suszu, olejków i kapsułek.



Spółka SpectrumCannabis należąca do kanadyjskiej grupy kapitałowej, CanopyGrowth Corp. w czerwcu br. złożyła wniosek o rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szacując, że procedura ta potrwa maksymalnie do połowy września br. Według danych spółki w Polsce znajduje się ok. 300 tys. osób, które potrzebują terapii konopiami medycznymi.Spółka chce połączyć działania sprzedażowe z szeroką kampanią edukacyjną, dedykowaną lekarzom i farmaceutom. Prowadzi rozmowy dotyczące budowy sieci dystrybucji. Rozpoczęła też prace zmierzające do budowy własnej sieci przedstawicieli, których zadaniem będzie informowanie środowiska medycznego o konopiach medycznych produkowanych przez spółkę.Pod względem złożoności, rejestracja w Polsce jest trudniejsza do realizacji niż w Niemczech i Czechach. Poziom skomplikowania jest porównywalny do procedury obowiązującej w Danii. Jako podmiot działający globalnie, mamy jednak odpowiednie zasoby ludzkie i know – how, pozwalające przygotowywać wnioski do rejestracji w sposób profesjonalny, minimalizujący prawdopodobieństwo wydłużenia czasu trwania procedury – mówi Tomasz Witkowski, Country Manager w SpectrumCannabis.[sndv]Jesteśmy zadowoleni z tego, że polski ustawodawca zwrócił uwagę na potrzeby osób, których stan zdrowia wymaga terapii konopiami medycznymi. Wpisuje się to w najnowocześniejsze trendy medycyny, związane z leczeniem stwardnienia rozsianego, epilepsji czy terapią bólu i łagodzeniem skutków coraz częściej stosowanej chemio i radioterapii. Polskie przepisy oznaczają dla pacjenta bardzo dobre jakościowo i bezpieczne konopie medyczne, dostępne w wielu formach. Odpowiedzią na ich potrzeby jest też brak zamkniętego katalogu symptomów choroby, na który można przepisywać konopie – dodaje Tomasz Witkowski.Z danych pochodzących CanopyGrowth Corp. wynika, że w 2017 roku wartość rynku konopi medycznych w Kanadzie wyniosła 250 mln CAD. Jednocześnie wartość niemieckiego rynku, szacowana na podstawie kwot refundacji w tym kraju, dwa lata po legalizacji konopi medycznych, wynosi ok. 10 -15 mln EUR.CanopyGrowth Corp. jest obecna praktycznie na całym świecie. Posiadamy swoje zakłady produkcyjne w Kanadzie, Danii, Australii, Hiszpanii, Brazylii i Chile oraz ubiegamy się o możliwość produkcji w Niemczech. Nasze konopie medyczne są dostępne w sprzedaży w Kanadzie, Niemczech, Czechach, Australii, Brazylii i Chile. Aktualnie czekamy też na uzyskanie sprzedaży w Danii. Mamy ambicję zbudowania w Europie pozycji lidera na rynku konopi medycznych. W związku z tym rozważamy wejście na rynek we Włoszech, Grecji i Finlandii – wskazuje Tomasz Witkowski.