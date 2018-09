Dzielimy z nimi nasze smutki i radości. Są z nami zawsze, gdy tego potrzebujemy. Mowa oczywiście o naszych czworonożnych i skrzydlatych przyjaciołach. Już 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji sieć Kaufland przygotowała szereg atrakcyjnych promocji na artykuły dla kotów, psów czy gryzoni.

Zadbaj o dietę swojego pupila



Warto pamiętać, że właściwa dieta zwierząt domowych wpływa na ich dobre samopoczucie. Jedzenie spożywane przez domowników nie będzie dobrze zbilansowane dla naszych pupili. Do dokarmiania zwierząt własnym jedzeniem powinniśmy podchodzić więc ostrożnie, ponieważ nie zawsze jest ono przystosowane do ich potrzeb, a wręcz może im zaszkodzić. Wybierając dobrą karmę, pokazujemy, że zdrowie naszych podopiecznych nie jest nam obojętne. Dlatego w ofercie specjalnej sieci Kaufland znajdziemy m.in. jedzenie dla zwierząt – karmę i przekąski dla psów, przysmaki dla kotów, a nawet łakocie dla domowych gryzoni.



Specjalne miejsce w domu



Niezależnie od tego, jakie zwierzę mieszka z nami w domu, warto zapewnić mu wyjątkowe miejsce – takie specjalnie dla niego. Jeżeli nasz czworonożny przyjaciel jest nieco większy, powinien mieć wyznaczoną przestrzeń, w której będzie jadł, odpoczywał, spał. Oprócz właściwego miejsca należy zadbać także o czystość klatki, akwarium czy legowiska. Może to też dobry moment, żeby zmienić posłanie naszego czworonoga? Zwłaszcza, że można nabyć je w marketach Kaufland już od 34,99 zł. Oferta cenowa obowiązuje w dniach 27.09.-3.10.2018 (lub do wyczerpania zapasów).



Wyjątkowa więź



Dbanie o dietę, higienę, przestrzeń dla zwierzęcia to podstawa. Ale w relacji między domownikami i zwierzętami nie może zabraknąć też dobrej zabawy. Papużkom, gryzoniom, kotom powinniśmy zapewnić akcesoria do zabawy, natomiast właściciele psów mogą dostarczyć czworonogom dużo rozrywki chociażby podczas codziennych spacerów.



Światowy Dzień Zwierząt



Sieć Kaufland włącza się w świętowanie Światowego Dnia Zwierząt. 4 października rozpoczyna się jednocześnie Światowy Tydzień Zwierząt, który potrwa aż do 10 października. To szczególny czas, w którym warto podziękować naszym pupilom za to, że są z nami.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.