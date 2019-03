80 tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na Podkarpaciu. Najdłuższa: z Rzeszowa na Pustelnię św. Jana w Trzcianie. Trwają zapisy

To już jedenasta Edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Dotychczas zarejestrowano już ponad 500 tras w 246 miejscowościach. Nie tylko w Polsce, ale również w 24 innych krajach. Na Podkarpaciu jest ich 80. Na mapie dostępnej na stronie internetowej EDK będą pojawiać się kolejne.

Rejestracja uczestników rozpoczęła się tradycyjnie w Środę Popielcową. Choć pierwsze grupy wyruszą na ekstremalny szlak już 29 marca i 5 kwietnia, to główna edycja EDK odbędzie się 12 kwietnia (w piątek przed Niedzielą Palmową).

Ekstremalna Droga Krzyżowa to piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności. Trzeba pokonać trasę minimum 40 kilometrów w nocy.

- Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać - wyjaśniają organizatorzy EDK.

Trasa z Rzeszowa do pustelni w Trzcianie ma ponad 100 km

Najdłuższa na Podkarpaciu trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej wiedzie z Rzeszowa na Pustelnię św. Jana z Dukli w Trzcianie k. Dukli. Organizatorzy odradzają ją jednak osobom, które na EDK idą po raz pierwszy. Trasa ma bardzo dużą jak na EDK sumę podejść (ok. 2360 metrów) oraz długość. To pierwsza w historii EDK ponad 100-kilometrowa wędrówka.

W przypadku niepewności co do swoich sił organizatorzy zapraszają do wybrania się na 82-kilometrową Trasę Bordową do Przemyśla, która ma 1 km pionowej sumy podejść mniej i cały czas wiedzie szlakami turystycznymi. Dostępne są też krótsze trasy.

Trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Podkarpacia

Z Brzozowa wytyczono 5 tras (od 20 do 47 kilometrów),

z Latoszyna - 2 (35 i 37 km),

z Jarosławia - 10 (od 20 do 80 km),

z Jasła - 5 (od 31 do 43 km),

z Kolbuszowej - 5 (od 21 do 51 km),

z Krosna - 3 (od 41 do 48 km),

z Leżajska 2 (21 i 41 km),

z Lubaczowa - 1 (43 km),

z Mielca - 16 (od 41 do 62 km),

z Nockowej - 1 (24 km),

z Ostrowa Tuszowskiego - 2 (41 i 48 km),

z Polany w Bieszczadach - 1 (41 km),

z Przemyśla - 1 (36 km),

z Ropczyc - 2 (36 i 41 km),

z Rzeszowa - 13 (od 27 do 102 km),

z Sanoka - 2 (41 i 44 km),

z Sędziszowa - 2 (40 i 52 km),

z Sieniawy - 2 (27 i 41 km),

z Sokołowa Małopolskiego - 3 (od 32 do 53 km),

ze Stalowej Woli - 2 (41 i 47 km)

Organizatorzy EDK radzą jak przygotować się do drogi:

przygotuj prowiant na drogę (jedzenie, picie, termos z gorącą herbatą, wodę, wysokoenergetyczny prowiant: czekolada, batony, chałwa); najlepiej wszystko do jednego plecaka,

weź ze sobą ciepłe ubrania, wygodne i wodoodporne buty przystosowane do długich wędrówek (w niektórych miejscach trasa może być błotnista i śliska), nieprzemakalny ubiór, odpowiedni do kilkustopniowych zmian temperatur oraz niesprzyjających warunków pogodowych,

miej przy sobie: naładowany telefon komórkowy, latarkę (najlepiej czołową), podstawowe opatrunki, odblaski (najlepiej kamizelki odblaskowe),

sprawdź prognozę pogody,

poinformuj bliskich o planowanym wyjściu,

zabezpiecz sobie możliwość transportu powrotnego w razie konieczności rezygnacji z dalszej drogi; pamiętaj, że w EDK wpisane jest ryzyko i zgoda na nieprzewidywalne zdarzenia,

przemyśl to, jak wrócić po Ekstremalnej Drodze Krzyżowej,

zapoznaj się ponownie z przebiegiem i charakterem wybranej trasy

Informacje o zgłoszeniach i szczegółowe opisy tras dostępne są na stronie www.edk.org.pl.