6. PKO Bieg Niepodległości w Rzeszowie rozpocznie się o godzinie 11.11. Do wygrania cenne nagrody

Trasa wyścigu będzie przebiegać przez ul. Rejtana, następnie obejmie ulicę Majora Kopisto i Most Zamkowy. Uczestnicy zrobią koło w okół rynku. Pobiegną ul Szopena, aż do Alei Piłsudskiego. Później Lisa Kuli, Sobieskiego, 3-Maja i ponownie przez Most Zamkowi i ulicą Rejtana. Meta czeka na biegaczy pod Galerią Plaza Rzeszów.

Pobiegnij dla Michała!

Podczas 6. PKO Biegu Niepodległości w Rzeszowie zapraszamy do przyłączenia się do akcji charytatywnej na rzecz Michała. Aby pomóc, wystarczy przypiąć do koszulki kartkę z napisem “biegnę dla Michała” i dotrzeć z nią do mety.

10-letni Michał choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Porusza się na wózku inwalidzkim. Szansą dla chłopca na lepsze funkcjonowanie jest specjalistyczna operacja podwichniętego stawu biodrowego. Michał jest podopiecznym Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”.

Kartki-identyfikatory akcji “biegnę dla Michała” będzie można odbierać u przedstawicieli PKO Banku Polskiego, w biurze zawodów mieszczącym się w rzeszowskim Centrum Handlowym Plaza, w sobotę 10 listopada od godziny 15:00 do 18:00 oraz w dniu biegu, 11 listopada w godzinach 7:30 – 10:30.

Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 1500 zł

Miejsce II – 1000 zł

Miejsce III – 700zł

Miejsce IV – 600zł

Miejsce V – 500zł

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii Najlepszy Polak/Polka.

Miejsce I – 1500 zł

Miejsce II – 1000 zł

Miejsce III – 700zł

Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu.

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe

o wartości:

Miejsce I – 300zł

Miejsce II – 200zł

Miejsce III – 100zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

W wyścigu może wziąć 2000 osób.