Choć w naszym kraju nie występują ekstremalne anomalie pogodowe czy klęski żywiołowe, takie jak tajfuny bądź huragany, to nie raz w najnowszej historii Polski, przyroda pokazywał swoją siłę. W galerii przedstawiamy 6 najtragiczniejszych katastrof naturalnych w najnowszej historii Polski.

TRAGICZNE KATASTROFY NATURALNE NA ŚWIECIE

Polska z racji, że leży w umiarkowanej strefie klimatycznej, nie jest krajem, w którym często mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi na ogromną skalę. Niemniej jednak w historii zdarzały się tragiczne tornada czy powodzie.Na świecie jedną z najtragiczniejszych katastrof naturalnych, było trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Wywołało ono serię niszczycielskich fal tsunami, która łącznie pochłonęła 230 tysięcy ofiar. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi od 1900 roku.Katastrofalny w skutkach okazał się także huragan Katrina z 2005 roku, który przeszedł przez Stany Zjednoczone. Na skutek jego niszczycielskiej siły życie straciło ponad 1800 osób. Straty oszacowano na 87 miliardów dolarów. Szczególnie mocno ucierpiał wtedy Nowy Orlean w stanie Luizjana.Jedną z najdramatyczniejszych katastrof w historii było również trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku. Według różnych szacunków zginęło wtedy od 200 do 300 tysięcy osób. Po katastrofie 2 miliony Haitańczyków pozostało bez dachu nad głową. Pomimo tego, że minęło już 8 lat od tej tragedii, wielu z nich dotąd nie ma swojego miejsca zamieszkania.Polsce na szczęście nie grożą silne trzęsienia ziemi czy fale tsunami, jednak czasami w naszym kraju zdarzają się katastrofy naturalne na dużą skalę.