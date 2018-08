Masz luźne 100 zł? Dlaczego by nie wydać ich na...kwadrans z wróżką? Polacy trwonią grube pieniądze na usługi magiczne. Stawki przerażają, ale najstraszniejsze jest żerowanie na ludzkiej naiwności i desperacji.

W Polsce 93% osób deklaruje się jako katolicy. Dodatkowo Polacy są jednym z najlepiej wykształconych narodów świata. W 2017 roku już 50% obywateli posiadało tytuł magistra. Mimo tego wiara w czary i gusła ma się w naszym kraju znakomicie. Pół biedy, jeśli nasza miłość do magii ogranicza się do przeczytania porannego horoskopu. Znacznie gorzej, że w Polsce roi się od wszelkiej maści wróżek i czarowników, którzy przysięgają, że potrafią przyciągnąć szczęście, zdrowie, miłość i pieniądze, a także odgonić wszelkie kłopoty.Wszystko ma jednak odpowiednią cenę. Najtańsze wróżby kosztują zaledwie 5 zł, ale w cennikach znajdziemy znacznie droższe pozycje. Pół godziny rozmowy z telewizyjną wróżką może nas kosztować nawet 1000 zł. Ezoterycy oferują także usługi magiczno-medyczne - leczenie płodności za 700 zł, impotencji za 400 zł lub diagnoza ogólnego stanu zdrowia za 250 zł.Osobną kategorię stanowią porady biznesowe. Ogólna konsultacja dotycząca przedsiębiorczości kosztuje ok. 1000 zł. Numerologiczna pomoc w doborze odpowiedniej nazwy firmy to koszt 299 zł. Możemy także stworzyć magiczne, runiczne logo - pod warunkiem, że mamy na zbyciu 250 zł.A gdy mamy zdrowie i pieniądze - pozostaje miłość. Ceny zaklęć na powodzenie u płci przeciwnej zaczynają się mniej więcej od 500 zł. Możemy "spętać miłością" wybraną osobę i to niezależnie od jej woli. Czarna magia nie jest popularną dziedziną polskich ezoteryków, ale łatwo jest znaleźć ofertę rzucenia klątwy. Wystarczy wyłożyć od 500 do 2000 zł.Bardziej szczegółowy cennik zawarty jest w załączonej galerii. Możecie także sprawdzić, czy sami macie predyspozycje do tej "profesji" - wystarczy kliknąć w poniższy quiz: