500 plus dla emerytów? Prezes Kaczyński potwierdza - rząd pracuje nad programem. Kiedy 500 plus dla emerytów wejdzie w życie? (© Marek Szawdyn/Polska Press)

Rząd i kierownictwo PiS pracuje nad programem 500 plus dla emerytów - taką informację podał prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Super Expressem". Jak na razie szczegóły 500 plus dla emerytów nie są znane, jednak szef partii rządzącej zapewnił, że świadczenie pomimo tego, że będzie wiele kosztowało, wejdzie w życie.

500 plus dla emerytów: Trwają prace nad nowym świadczeniem

To jest sprawa, która w tej chwili jest omawiana na posiedzeniach rządu, jest omawiana na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej. Jest teraz zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty

Skąd pieniądze na 500 Plus dla emerytów?

Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 mln. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli - powiedział Kaczyński

Program 500 plus

To nie są plotki. Do pomysłu nowego świadczenia odniósł się Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Super Expressem". Zdaniem szefa partii rządzącej:Prezes Kaczyński zapewnił, że, a los emerytów będzie poprawiany. Zaznaczył także, że nie jest to prosta sprawa, ponieważ grupa emerytów i rencistów w Polsce liczy 9 milinów osób.Jak myślicie,500 plus to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, zakładający przyznawanie świadczenia w wysokości 500 złotych na drugie i kolejne dziecko.W budżecie na 2018 rok zaplanowano, że