23-latek chciał zaimponować dziewczynie. Okradał konto mężczyzny u którego wynajmował mieszkanie (© Naszemiasto.pl/Zdjęcie ilustracyjne)

Pod koniec stycznia policjanci dostali zgłoszenie od mieszkańca osiedla Nowe Miasto w Białymstoku, że z jego konta bankowego zniknęło ponad 1,5 tysiąca złotych.

Okazało się, że mężczyzna na początku stycznia dał swojemu lokatorowi kartę płatniczą, aby ten zapłacił za zakupy. 23-latek korzystając z okazji spisał wszelkie dane, które były umieszczone na plastikowym dokumencie.



- Od tego momentu białostoczanin sześciokrotnie dokonywał zakupów w internecie, wykorzystując skradzione dane - informuje oficer prasowy policji. - Interesowały go głównie drogie ubrania i zegarek. Część pieniędzy wydał również na gry.



W niedzielę policjanci pojechali zatrzymać nieuczciwego lokatora. 23-latek próbował uciekać przez balkon, ale po krótkim pościgu został zatrzymany. Białostoczanin przyznał się do kradzieży z włamaniem i poddał się dobrowolnie karze roku bezwzględnego pozbawienia wolności.



- Mężczyzna tłumaczył śledczym, że zakupy robił po to, aby zaimponować dziewczynie - kontynuuje oficer prasowy. - Teraz dalszym losem 23-latka zajmie się sąd.





