1984 i Secesja wystąpią w piątek (16 listopada) w klubie Vinyl

Wbrew pozorom, zespół 1984 powstał w styczniu 1985. Założyli go gitarzysta Piotr „Mizerny” Liszcz, wokalista Krzysztof „Bufet” Bara (późniejszy lider Wańki Wstańki), basista Wojciech „Pancerny” Trześniowski i perkusista Leszek Cielak. W tym składzie grupa zagrała swój pierwszy koncert na rzeszowskim przeglądzie „Rock Plus”. Zespół występował na festiwalach w Jarocinie, a także „Róbrege” i „Poza kontrolą”.

W 1987 ukazał się ich pierwszy singiel pt. „Tu nie będzie rewolucji”. Wkrótce mieli wydać debiutancki album „Specjalny rodzaj kontrastu”, ale oryginalne taśmy z nagraniami zaginęły. Materiał opublikowano dopiero w 2003 (został on odtworzony na podstawie zachowanych kopii). Łącznie grupa ma na swoim koncie 8 pełnych albumów, liczne koncerty (w tym na festiwalu „Castle Party” w 1999), a także udział w filmach dokumentalnych kręconych w Jarocinie (m.in. „Fala” Piotra Łazarkiewicza). W 2018 roku zespół tworzą Piotr Liszcz, Alma Bury, Janusz Gajewski, Sebastian Bełz i Wojciech Trześniowski.

Grająca punk rocka z pewną domieszką hard rocka Secesja powstała w Rzeszowie na przełomie lat 1995 i 1996. W tym czasie grupę tworzyli Piotrek („Goły”) - gitara basowa i wokal, Marcin („Nicek”) - gitara solowa i Marek „(Maro”) - perkusja. W 1997 wydali swoją pierwszą kasetę pt. „Nietolerancja”. Wkrótce do zespołu dołączyła wokalistka Dagmara. To jej głos można usłyszeć na kolejnej kasecie zatytułowanej „Secession”. Następne albumy Secesji to "... nie ómie tańczyć?!" i ...nie ómie tańczyć?! - wydanie naprawione". W lipcu 2014r. zespół zdobył II miejsce na festiwalu „Rockowisko” w Hajnówce. Aktualny skład Secesji to „Goły” - bas i wokal, „Młody” - gitara, „Maro” – perkusja.

Koncert w rzeszowskim klubie Vinyl (al. Piłsudskiego 31) zacznie się o godzinie 20:00 (klub będzie otwarty od 19:00). Bilety w cenie 30 zł można kupić w klubie i sklepie Kardamon Alkohole świata (ul. Grottgera 26).