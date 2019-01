168. rocznica urodzin Edwarda Janusza w piątek w Rzeszowie. Jak zostanie uczczony znany fotograf?

"Multimedialna publikacja albumowa „Czas w kadrze zatrzymany – Edward Janusz i jego fotografie” autorstwa Elżbiety Kaliszewskiej (prawnuczki Edwarda Janusza, artysty-fotografika i propagatorki historycznej), dostarcza cennych wskazówek rozwijających warsztat artystyczny oraz przybliża kolejnym pokoleniom postać Edwarda Janusza – patrioty, człowieka zaangażowanego w życie społeczne, kulturalne i polityczne, który odcisnął swoje piętno w historii i kulturze regionu rzeszowskiego" - czytamy na stronie Fundacji Rzeszowskiej.

"Znaczną część albumu zajmują zdjęcia w większości dotąd nie publikowane i stanowiące wielkiej wartości spuściznę rzeszowskiego kronikarza.

Zdjęcia są prezentowane w czterech działach tematycznych – portrety, mieszkańcy, wydarzenia i architektura miejska. Wydawnictwo wzbogacają multimedia w postaci animacji 14 stuletnich fotografii, które będą eksponowane przy wykorzystaniu w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) za pomocą ogólnodostępnej dla urządzeń typu smartfon/tablet – bezpłatnej aplikacji AR – HP Reveal. Dzięki temu czytelnicy będą mogli zanurzyć się w scenach dawnego Rzeszowa, tak jakby czas się zatrzymał. Wystarczy, że zeskanują oznaczoną w albumie fotografię, przy wykorzystaniu w/w aplikacji".

Pierwsze wydanie w nakładzie 500 szt dostępne będzie nieodpłatnie.

„Pozdrowienia z Rzeszowa” to wernisaż wystawy pocztówek z Rzeszowa z I pol. XX wieku autorstwa dawnych rzemieślników fotograficznych. Wystawa obejmuje pamiątkowe pocztówki pochodzące z Rzeszowa z końca XIX w. i I poł. XX w., które będą prezentowane w formie dużych reprintów i w oryginale.

Gdzie odebrać zaproszenia?

Bezpłatne zaproszenia na obchody można odebrać w Atelier Aparat Caffe (ul. Grunwaldzka 24) do dziś (do godz.17), do wyczerpania puli biletów. Zaproszenie ważne dla jednej osoby.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwa zaproszenia.

