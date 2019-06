16-letni Mateusz walczy z nowotworem złośliwym. Przyjaciele ze szkoły zorganizowali dla niego kiermasz

- Organizatorem dzisiejszej akcji jest Samorząd Uczniowski. Dzieci same wyszły z inicjatywą pomocy Mateuszowi, same również przygotowywały dzisiejszy kiermasz, zapraszały gości, organizowali pokazy, upiekły ciasta, przygotowały lemoniadę. Wszystko można kupić za "piątkę" ponieważ akcja, którą prowadzą uczniowie ma nazwę "Przybij piątkę Mateuszowi" - mówi Małgorzata Dołowacka, pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

Inicjatywa kolegów i koleżanek Mateusza jak zapewniają nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 została zorganizowana od początku do końca przez uczniów.

W liście do szkoły mama Matusza pisze, że u jego syna wykryto chłoniaka ziarniczego, który w młodym i mocnym organizmie długo nie dawał znać o swoim istnieniu.

- Mateusz to bardzo energiczny 16-latek, który od zawsze był aktywnym chłopcem. Sport i nauka to jego inspiracja i sposób na nastoletnie życie. Zawsze pragnął zdobywać więcej. Nigdy nie poddawał się, choć sport stawia przed młodym człowiekiem wiele wyzwań i wyrzeczeń. Jego wielka chęć zdobywania wymarzonych celów wiązała się także z chęcią pomagania innym. Nastąpił faul na Mateuszu a sprawcą tego jest cichy zabójca - nowotwór złośliwy. Właśnie toczy się najważniejszy mecz w życiu Mateusza. Mecz długi i meczący. Mecz o najcenniejszy puchar - o zdrowie i życie! - piszę w liście do szkoły mama 16-letniego Mateusza.