100 lat ZHP. Harcerstwo w Polsce na archiwalnych zdjęciach. Jeśli byłeś harcerzem, na pewno się wzruszysz!

100 lat ZHP! Harcerstwo w Polsce obchodzi jubileusz

W sierpniu odbył się Zlot ZHP „Gdańsk 2018”, na którym uczczono setną rocznicę istnienia Związku Harcerstwa Polskiego oraz odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przez 100 lat w Polsce harcerze zapisali się na kartach historii. W okresie międzywojennym harcerstwo było najpopularniejszym ruchem młodzieżowym. W czasie II wojny światowej harcerze służyli m.in. w walce bieżącej, ratownictwie i łączności. Mimo, że po wojnie harcerstwo przechodziło różne etapy, stale było popularne wśród młodzieży. W 1980 roku ZHP zrzeszał ponad 3 mln członków!

Święta harcerzy: Dzień Myśli Braterskiej, Dzień Polskiej Harcerki

Najważniejszym świętem harcerzy jest Dzień Myśli Braterskiej obchodzony 22 lutego. To święto harcerzy i skautów na całym świecie. Z kolei pierwsza niedziela października to Dzień Polskiej Harcerki. Święto to ustanowiono, by upamiętnić harcerki, które odeszły na wieczną wartę – datę wskazały harcerki, które przeżyły II wojnę światową. Od 1988 roku to także Światowy Dzień Harcerki.

100 lat ZHP - harcerstwo w obiektywie

Długa historia harcerstwa w Polsce i jego większa lub mniejsza popularność w różnych latach sprawiła, że większość z nas należała do ZHP lub miała znajomych harcerzy. Nie jeden z nas w młodości spędzał wakacje na obozie harcerskim, a jeszcze więcej osób było na przynajmniej jednej zbiórce. Powrót myślami do tamtych lat dla wielu osób bywa bardzo sentymentalny. Zobacz w naszej galerii archiwalne zdjęcia harcerzy. Na pewno się wzruszysz!

Zlot ZHP Gdańsk 2018