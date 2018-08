Mundurki szkolne istniały w Polsce od dawna. Kiedyś był to strój obowiązkowy, współcześnie zaś jest to element obecny tylko w niektórych szkołach. Wygląd mundurka zmieniał się w kolejnych dekadach. Po II Wojnie Światowej mundurki zamieniły się w fartuszki i garnitury, by w latach 80. zniknąć wreszcie z obowiązkowego repertuaru. Do pomysłu reaktywacji mundurków powrócił w 2006 roku minister Roman Giertych. Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2008 o systemie oświaty ponownie zniosła obowiązkowe mundurki, pozostawiając swobodę decyzji szkolnej społeczności. Zobaczcie, jak zmieniały się szkolne mundurki na przestrzeni lat.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.