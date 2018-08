PPK to kolejna realizacja założeń wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Po fiasku OFE rusza kolejny filar oszczędności do emerytury dla polskich pracowników. Kto i ile dołoży nam się do emerytury? Ile to będzie kosztowało budżet państwa? Jakimi obowiązkami obarczony zostanie pracownik a jakimi pracodawca? Sprawdź 10 faktów o PPK, czyli skarbnik wiedzy o programie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który z teorii przechodzi do praktyki. PPK zostały zaakceptowane przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki wraz z Minister Finansów Teresa Czerwińska ogłosili to na wspólnej konferencji prasowej. To kolejny, duży i bardzo ważny program prospołeczny” - mówił premier.



PPK wywołało lawinę komentarzy

Już w czasie konferencji premiera Morawieckiego i Minister Czerwińskiej w internecie pojawiały się pierwsze komentarze na temat PPK. Po kilku dniach od ogłoszenia startu programu oszczędności emerytalnych ruszyła lawina wypowiedzi zarówno pozytywnie określających program, jak i tych, którzy podchodzą do niego krytycznie. Przeważają te drugie.

PiS wdraża PPK, czyli komercyjne firmy obracające pieniędzmi zgodnie ze swoim widzimisię. Wysokość emerytur zostanie uzależniona od kaprysów giełdy, a do prywatnych funduszy popłyną środki ze składek obywateli i budżetu państwa. Premier lojalny wobec kolegów z sektora bankowego. — Piotr Szumlewicz (@PiotrSzumlewicz) 29 sierpnia 2018



.@hennigkloska: Niestety w propozycji PPK jest wiele wad, które ostatecznie mogą zadecydować o tym, że program ten podzieli losy innych programów emerytalnych wprowadzanych w poprzednich latach, które ani nie stały się powszechne, ani nie zabezpieczyły ich przyszłości emerytalnej — .Nowoczesna (@Nowoczesna) 30 sierpnia 2018



Czy placówki PPK będą miały marmurowe schody? — Michał (@mikkele52) 29 sierpnia 2018







10 faktów o PPK

Nie wszyscy zaczynają oszczędzać w tym samym czasie. Program podzielony na etapy

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, z półrocznym vacatio legis. Wprowadzanie ustawy będzie jednak stopniowe. Najpierw do programu dołączą duże firmy, kolejne będą dołączały co pół roku. Na końcu PPK obejmie osoby pracujące w jednostkach sektora finansów publicznych.



ETAPY wejścia w życie PPK:

od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;

od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;

od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;

od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oszczędzanie dobrowolne, ale państwo zadecyduje za nas

PPK to dobrowolne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracownik firmy lub sektora prywatnego zostanie zapisany do programu automatycznie. Po zapisaniu w dobrowolnym momencie będzie mógł jednak z niego zrezygnować. Oznacza to, że program dodatkowej transzy emerytury jest dobrowolny. Każdy pracownik zadecyduje, czy chce aby część jego pensji została odkładana na specjalnym koncie oraz czy chce aby pracodawca i państwo dopłacało do jego oszczędności.

Z PPK można zrezygnować, ale można także do programu wrócić

Program PPK wydaje się pisany pod niezdecydowanego pracownika. Każdy może w dowolnym momencie zrezygnować z programu a także ponownie do niego powrócić. Pracodawca ma obowiązek co 4 lata informować pracownika, który złożył decyzję o rezygnacji, o ponownym dokonywaniu wpłat. Po takiej deklaracji pracownik po raz kolejny może się zastanowić nad tym czy zostać w programie czy znowu złożyć wniosek o rezygnację.

Po co powstał PPK?

Z badań wynika, że 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, argumentując to za małym wynagrodzeniem, brakiem możliwości odłożenia dodatkowych pieniędzy. Minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska jasno stwierdziła na konferencji prasowej, promującej program: „nie chcemy, by Polaków na emeryturze dotknęło ubóstwo”.



Minister finansów prof. #Czerwińska o przyjętym przez #RM projekcie ustawy o #PPK: To program dobrowolny, powszechny i prywatny oparty na zasadzie solidaryzmu pracownika, pracodawcy i państwa. pic.twitter.com/SA0LVkugB6 — Ministerstwo Finansów 🇵🇱💯 (@MF_GOV_PL) 28 sierpnia 2018



Wypłata środków po 60 roku życia

Gromadzone przez lata środki będą wypłacane pracownikom, którzy przystąpili do PPK po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Zastosowano tutaj ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadami równego traktowania pracowników, promowanego przez UE.

Ile pieniędzy będziemy odkładać co miesiąc?

Założenia programu są procentowe, ponieważ każdy pracownik będzie je obliczał w kontekście swojej podstawy wynagrodzenia. Wpłata podstawowa do PPK będzie wynosiła 2 % wynagrodzenia. Pracodawca będzie dodawał od 1,5 do 4 % wynagrodzenia. Pracownik może zadeklarować odkładanie 4 % wynagrodzenia miesięcznie, co będzie się przekładało na większą kwotę odłożoną na przyszłość.

Państwo dopłaca do emerytur

PPK wyróżniać ma wspólne odkładanie pracownika i pracodawcy ale także specjalne dopłaty z budżetu państwa. Zachętą do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędności emerytalnych w ramach PPK ma być jednorazowa wpłata zwana „powitalną” - 250 zł dla każdego pracownika, który dołączy do programu (finansowana z Funduszu Pracy). Zaś zachętą do systematycznego odkładania, w ramach PPK, czyli kontynuowania programu mają być coroczne dopłaty w wysokości 240 zł (finansowane z Funduszu Pracy).



Rząd dołoży do programu PPK od 35 do 40 mld zł w ciągu dekady.







Zarabiający mniej niż najniższa krajowa również mogą oszczędzać!

Osoby zarabiające poniżej miesięcznej płacy minimalnej będą wpłacać 0,5 zamiast 2 % wynagrodzenia. Dopłaty pracodawcy oraz państwa pozostają bez zmian.

Co się dzieje z pieniędzmi zanim wrócą do pracownika?

Pieniądze gromadzone przez pracowników w ramach oszczędności emerytalnych w programie PPK będą inwestowane przez TFI, PTE oraz zakłady ubezpieczeń.



Premier @MorawieckiM w #KPRM: Środki w #PPK będą bezpieczne i będą stanowiły program zabezpieczenia społecznego. Nasze dotychczasowe programy społeczne pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów, dziś w ramach #PPK proponujemy rozwiązanie dla ludzi na długie lata do przodu. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 28 sierpnia 2018



Nie we wszystkich zakładach pracy będzie możliwość dołączenia do PPK

Z obowiązku utworzenia programu PPK zwolnieni są pracodawcy, którzy posiadają własne Pracownicze Programy Emerytalne i opłacają składkę na rzecz pracownika w wysokości min. 3,5 % wynagrodzenia. Dodatkowym warunkiem jest przystąpienie co najmniej 25% osób zatrudnionych do wewnętrznego programu oszczędnościowego.



